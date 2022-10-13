'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI

13.10.2022 15:37

TÜRK edebiyatının yapı taşlarından olan ve 'Halikarnas Balıkçısı' adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinin Cevat Şakir Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

TÜRK edebiyatının yapı taşlarından olan ve 'Halikarnas Balıkçısı' adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinin Cevat Şakir Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

'Halikarnas Balıkçısı' adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ve öğrenciler katıldı. Anma programında günün anlam ve önemi belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından, Kabaağaçlı'nın hikayesini anlatan dinleti beğeni topladı. Törende Kabaağaçlı'nın mezarı başına, Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras çelenk bıraktı. Daha sonra burada dua edilerek, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Tören, öğrencilere Kabaağaçlı'nın kitabının hediye edilmesi ve aşure ikramı ile birlikte sona erdi.

'BODRUM İÇİN DÖNÜM NOKTASI KABAAĞAÇLI'

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cevat Şakir Kabaağaçlı 'merhaba' derken, 'benden size zarar gelmeyecek' derken aslında bırakın zarar gelmemesini bulunduğu şehirle kaynaşmış, etle kemik gibi olmuşlar. Bugün bizim burada toplanmamıza vesile olacak çok güzel işler yapmış. İnsanların kaderlerinde dönüm noktaları vardır. Şehirlerin de aynı şekilde kırılgan noktaları vardır. Bodrum'un da aynı şekilde dönüm noktalarından bir tanesi balıkçının buraya sürgün edilmesi. Onun için kötü gibi görünüyordu ama bu şehir ve sonrasında onun için büyük güzelliklerin doğmasına başlangıç olmuş. Onu büyük bir güzellikle, büyük bir gönül ferahlığıyla ruhu şad olsun diyerek anıyoruz dedi.

Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum için önemine dikkati çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cevat Şakir ömrüne çok şey sığdırdı. Ben Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı gazeteci, yazar veya ressam olarak değil bir filozof olarak adlandırıyorum. O dünyaya güzellik katmak için yaratılmış insanlardan bir tanesi. Kısacık ömrüne bu kadar çok şey sığdırmış ifadelerini kullandı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ise Artık bir aile olduk. Her geçen gün daha güzel şeyler yapılıyor. Emeğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın ve merhaba diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

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