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'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı

11.09.2021 17:07

'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan "Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar" kitabının tanıtımı yapıldı.

'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan "Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar" kitabının tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmanın Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan bir yayın olduğunu belirterek, kitabın bu topraklara ve kültüre sahip çıkılmasını sağlayacağını ifade etti.

Kent anılarının izlerini toplama, derleme ve aktarma amacıyla, Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan "Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar" kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Suha Özkan, Mimar Ahmet Berk, kitabın redaksiyonunu gerçekleştiren Fethiye Rahim, Arkeolog Rasim Özgürel, Mehmet Emre ve basın mensupları katıldı.

Kente iz bırakanların öyküleri anlatıldı

Araştırma ve Metin Yazarlığı'nı Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Mehmet Deniz Özbaş'ın gerçekleştirdiği kitapta; Halikarnassos Kraliçesi Artemisia Tarihin Babası Herodotos, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Ozan Panyassis, Turgut Reis, Neyzen Tevfik, Zeki Müren ve Saynur Gelendost gibi kentte iz bırakan isimlerin öyküleri yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynak taramalarının, uzun bir kütüphane çalışmasının sonucu, yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkan kitap 16 öyküden oluşuyor.

Kitabın, Araştırma ve Metin Yazarlığı'nı yapan Mehmet Deniz Özbaş, Bodrum Belediyesi ve Bodrum belediye başkanları tarihini anlatan ilk yayının ardından şimdi de 'Bodrum'da İz Bırakanlar' kitabını yayınladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte 'Bodrum'u Bodrum Yapanlar'adında çalışmayla planladıkları üçlemeyi tamamlayacaklarını söyledi. Bu yayınların çıkması için uygun çalışma koşullarını sağlayan Bodrum Belediyesi'ne, Başkan Ahmet Aras'a ve kitapta emeği geçen herkese teşekkür eden Özbaş "Yaşadığımız çağda her şeyin mesajlarla ilerlediğini ve çok hızlı tükettiğimizi biliyorum. Ama kalıcı adımlar atıldığı zaman bunların gerçekten iz bırakacağını da biliyorum" dedi.

Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar" kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, çalışmanın Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan bir yayın olduğunu belirterek "LeleglerdenKaryalılara, Romalılardan Bizanslılara, Rodos Şövalyeleri'nden Osmanlı'ya ve buraların ebedi sahibi olan bizlere kadar çok önemli bir döneme ışık tutuyor. Bodrum'u bütünsel olarak algılamış ve yansıtmış. Bodrum bir bütündür. Hem çağlar açısından hem kültürler açısından birbirinden ayrılamaz. Bugün bu topraklarda bu şekilde yaşayabiliyorsak, binlerce yıldır bu topraklara bırakılan ruhun çok büyük bir önemi var. Burada büyük bir harman var ve o harmanın biz de tadına varıyoruz. Bunun da bütünsel olarak yansıtılması çok önemliydi. Bu çalışmaların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi gerekiyor. Kitabı basıp raflarda bırakmamalıyız. Bu belgelerimizi daha geniş kitleler tarafından ulaşılabilir kılmamız, çocuklara ve gençlere bunları okutmamız lazım. İşte o zaman yaşadığımız bu topraklara, sahip olduğumuz kültüre sahip çıkabilelim" diye konuştu.

'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı
'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı
'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı
'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı

Ahmet Berk, Ahmet Aras, Bodrum, Trafo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Halikarnassos'tan Bodrum'a İz Bırakanlar' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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