Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.