Halil Akbunar: "Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız" - Son Dakika

Halil Akbunar: "Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız"

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe forması ile Avrupa'da oynamak istediğini belirterek, "İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe forması ile Avrupa'da oynamak istediğini belirterek, "İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

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Göztepe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Halil Akbunar, TamSaha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok güzel bir stada kavuştuklarını belirten Halil, "Çok uzun bir zaman sonra stadımız oldu. Şöyle diyebilirim; bence Türkiye'nin en iyi statlarından bir tanesi oldu. Zaten gelip de görenlerin hepsi aynı şeyi söylediler. Göztepe'nin aslında çok önceden böyle bir stadı olması lazımdı. Bu süreçte yeni stadımızda çok az maç oynayabildik. İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


"Yabancı oyuncuya karşı değilim"


Süper Lig'deki yerli-yabancı oyuncu rekabetini değerlendiren Akbunar, "Sadece bizim takımımız değil, Süper Lig'de tüm takımlarda ağırlıkla yabancılar oynatılıyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim. İyi yabancılar geldiği sürece ligimiz daha kaliteli olacak. Biz yerli oyuncular arasından daha iyi oyuncular çıkartabiliriz. Ama her önüne geleni getirirsek Türkiye'ye; genç oyuncuların önü kapanıyor. Yabancıya karşı değilim ama iyi yabancılar gelmesinden yanayım" şeklinde konuştu.


"İlhan Hoca'nın adı çok daha fazla duyulacaktır"


Halil Akbunar, Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "İlhan hocamızla hocalık dışında ağabey-kardeş ilişkimiz var. Gerçekten çok iyi ve yetenekli bir insan. Bizlerle ilişkisi çok iyi. Bize kendi oyun bilgilerini katmaya çalışıyor. Genellikle topun takımında kalmasını isteyen bir oyun anlayışı var. İkili ilişkileri de çok iyi İlhan hocanın Biz de çok mutluyuz kendisiyle çalıştığımız için. Türkiye futbolunda İlhan hocanın adı çok daha fazla duyulacaktır. Buna can-ı gönülden inanıyorum" cevabını verdi.


"Hayalim ay-yıldızlı formayı giymek"


Daha önce alt kategorilerde milli formayı giyen Halil, A Milli Takım ile ilgili olarak, "A Milli Takım'da gerçekten ben de oynamak istiyorum. Hayalim çünkü o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine çok başarı diliyorum. İnşallah ben de Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum. Orada olabilmek için çok çalışacağım. Bu turnuvada çok iyi bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok kaliteli oyuncular var. Buradan hepsine tekrar başarılar diliyorum" dedi.


"Avrupa'da Göztepe formasıyla oynamak istiyorum"


Kariyer planı sorulan da Halil, "Aslında futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. İnşallah kulübün böyle bir düşüncesi varsa benim düşüncem de bu yönde. Evet, Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ama Avrupa'da, Göztepe forması ile oynamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Halil Akbunar: 'Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız' - Son Dakika Spor
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