Halil Akbunar: Hayalim Göztepe formasıyla Avrupa

Altyapısından çıktığı Göztepe'de 2011-12 sezonundan beri 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hedefimiz yeni stadımızın açılışıyla birlikte üst sıralar. Yukarılara oynayacağız. Benim önceliğim Göztepe forması ile Avrupa'da mücadele etmek. Bunun için hepimiz mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.



Galatasaray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadıklarını ancak artık pazar günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını anlatan Halil, "Bu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak alternatiflerimiz de çok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maça da 3 puan için çıkacağız ve oradan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galip gelemesek bile kesinlikle iyi bir oyun ortaya koyacağız. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçıyla da yeni stadımızın açılışını yapacağız. Bu yönüyle de güzel bir olay olacak. Beşiktaş'a karşı da 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Göztepe'nin 3.5 yıl iç saha maçlarını oynadıktan sonra veda ettiği Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk ve son gollerine imza atan Halil Akbunar bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Elazığspor maçıyla Bornova Stadyumu'nun açılış golünü atmıştım. Stadyumun bizim için olan kapanış golü de bana nasip oldu. Bunun için de mutluyum, benim için güzel bir hatıra oldu. Özellikle de 3 puanı getiren golü attığım için mutlu oldum. Galatasaray maçının zor olacağını bekliyorduk ama 3 puan için sahaya çıkmıştık. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz, bizim için her şey güzel gidiyor"



İDMANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Süper Lig'de pazar günü Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de idman bir hayli neşeli geçti. Oyunculardan Serdar Gürler ve Berkan Emir, Halil Akbunar röportaj yaptığı sırada araya girerek mikrofonları Halil'e uzattı. Takım arkadaşlarına sorular yönelten Serdar ve Berkan renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Serdar, Halil'i omzuna alıp basın mensuplarına Berkan'la birlikte poz verdi.