Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak - Son Dakika
Son Dakika Spor Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak - Son Dakika Spor

Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.

Halil Akbunar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2016'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın açılış maçında Elazığspor karşısında ilk golü attığını hatırlatan Halil, Göztepe'nin bu statta oynadığı son maç olan Galatasaray karşılaşmasında da son golü kaydettiğini belirtti.

Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu aktaran Halil, "Galatasaray maçındaki kapanış golü de bana nasip olmuştu. Güzel bir anı oldu benim için. Takıma 3 puan getiren golü attım. Bunun için daha mutluyum. Galatasaray maçı zordu ama 3 puan için sahaya çıktık ve 3 puan aldığımız için mutluyuz. Şu an her şey güzel gidiyor." diye konuştu.

Halil Akbunar, bu hafta Sivasspor ile yapacakları maça da değinerek, "Aslında eksiklerimiz var ama alternatif oyuncularımız da var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivas maçına da 3 puan için çıkacağız. İnşallah 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Alamasak da iyi bir oyun çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için tüm futbolcuların heyecanlı olduğunu dile getiren Halil, "Hedefimiz aslında yukarıya oynamak, gidebildiğimiz kadar ey iyi seviyeye çıkmak. Beşiktaş maçıyla yeni stadımızı açacağız. Onun için de çok güzel olacak. İyi bir oyunla inşallah Beşiktaş'tan da 3 puan alacağımızı düşünüyorum. İnşallah Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istiyorum, önceliğim odur." şeklinde konuştu.

"Maç mı seçiyorsun?"

Halil Akbunar konuştuğu sırada mikrofonları alan Göztepeli futbolcular Serdar Gürler ve Berkan Emir de takım arkadaşlarına, "Büyük maçları sevdiğin söyleniyor. Maç mı seçiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Gülüşmelerin arasında Halil, "Aslında büyük maç olarak bakmıyorum. Göztepe de büyük takım. Ligdeki bütün takımlar büyük." diyerek soruyu cevapladı.

Serdar, daha sonra Halil'i omzuna alarak idmana götürdü.

Hazırlıklar sürüyor

Ligde 29 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.

Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak

Sivasspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havayolu şirketi, trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:10 Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor
20:08 Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret - Son Dakika Spor
20:02 Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:58 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:50 Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]