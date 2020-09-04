Halil Aslan: "Hedefimiz şampiyonluk" - Son Dakika

Halil Aslan: "Hedefimiz şampiyonluk"
Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Talasgücü Belediye spor Teknik Direktörü Halil Aslan, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor topbaşı yaptı. Yeni sezon hazırlıklarına dün kendi tesislerinde start veren Sarı-Lacivertliler hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Bu sene memleketimize bir 3.Lige takım çıkartmak için mücadele edeceğiz. Mustafa Yalçın başkanımızın büyük destekleri ile yeni tesisimiz yapıldı. Biz hep bunu söylemiştik zaten öncelik tesis demiştik şampiyonluk için. Tesis olayımız çözüldü. 8 tane transfer yaptık. 22 kişilik kadromuz var. İnşallah memleketimize layık olmaya çalışacağız. Pandemiden dolayı spor camiasından kimseyi çok fazla davet edemedik. Çünkü hem onların sağlığı hem de bizim sağlığımız açısından. Buruk bir sezon açılışı yaptık. Böyle bir 3.Lig havası ve hedefimiz varken gönlümüz isterdi ki herkes burada olsun. Tüm spor camiası davet edelim ama vakaların artışı nedeniyle bu şekilde. Bizim hedefimiz bu takımı 3.Lige çıkarmak. Onun içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ
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