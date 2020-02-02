Halil Avcı bu kez Roma'yı Adana'ya taşıyor

Halil Avcı İnşaat, 41'nci yılında yeni projesi "Dream Rom"yı açıkladı. "Billur Yalı", "Dream Town", "Dream Garden", "Dream Park" ve "Dream Land" ile çağdaş ve konforlu yaşam sunan, " Dream Loft" ile New York tipi yaşam standardını, "Dream Miami" ile ABD'nin Miami şehrindeki yaşamı Adana'ya taşıyan Halil Avcı, bu kez "Dream Roma" ile Adanalılara Roma tarzı yaşamın kapılarını aralıyor.



Evinde otururken, terasında ya da bahçesinde dinlenirken Roma'nın tarihi dokusunu izlemek, sitesinde dolaşırken Roma sokaklarındaki havayı solumak, Kolezyum Sinema'da açık havada film izlemek isteyenlere hitap eden Dream Roma lansmana çıktı.



Zaman tünelinde yolculuk



Halil Avcı İnşaat'ın Gürselpaşa Mahallesindeki Dream Roma projesi için herkesten önce özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak için 'yeniprojeyekaydolun.com' adresinden ön kayıt yaptırmak gerekiyor.



Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verirken, "Roma kelimesinin tersi "Amor" yani "aşk" anlamına gelir. Bu yüzden Roma aşkın şehri olarak bilinir. Eşsiz Roma bahçeleri, heykelleri, Roma Havuzu ve Roma mimarisini taşıyan yolları ile sitemizde dolaşanlar zamandan, mekandan uzaklaşıp kendini aşk şehri Roma'da bulabilecek" dedi.



Toplam 142 daire



Avcı, tamamen Roma tarzının yansıtıldığı konutların farklı tiplerde, farklı yaşam tarzlarına uygun Büyük Teraslı 4+ 1, Teraslı 4+ 1, Efsane 3 + 1, Bahçeli büyük 2 + 1, Bahçeli efsane 1 + 1 ve Efsane 1 + 1 olarak tanımladıkları seçeneklerden oluştuğunu bildirdi. Avcı, Dream Roma'nın, toplamda 142 daireden oluştuğunu bildirdi.



Orhan Murat Avcı, banka anlaşmalı özel kredi avantajları ve kişiye özel ödeme seçeneklerinin yer aldığı yeni projede konforlu bir yaşam için tüm detayların düşünüldüğünü bildirdi.



Çocuklar dört duvar arasında kalmasın



Orhan Murat Avcı, "Biz konutlarımızda yaşayanların akşamları açık havada yıldızların altında içeceklerini yudumlamalarını istiyoruz. Roma mimarisi ile dizayn edilmiş peyzaj manzarası eşliğinde doyumsuz akşamlar geçirmelerini, çocuklarını dört duvar arasında tablet veya telefona hapsolmadan geniş ve güvenli açık alanda özgürce oynadığını izlemelerini ya da eş, dost ve arkadaşlarını Adana'nın en güzel açık hava mekanına, Dream Roma'ya davet etmelerini istiyoruz" dedi.



Sanat eseri gibi



Aynı zamanda Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı'nın verdiği bilgiye göre, Dream Roma'da, Fitness, Açık Hava Sineması, Çocuk Oyun Alanları, Sauna, açık ve kapalı otopark gibi tüm sosyal donatıların yanı sıra bir sanat eseri gibi izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak Yüzme Havuzu da yer alıyor. Labirent bahçeleri ve Roma yolları ile peyzajı da Adana'da bir ilk olacak Dream Roma'nın bahçelerinde gezmek ayrı bir keyif yaşatacak.



Yerden ısıtma sisteminin uygulanacağı, kullanışlı, modern, estetik, oturmak için keyifli, yatırım için kazançlı dairelerin yer aldığı Dream Roma'nın tüm iç ve dış mimarisi banyodan giyinme odası ile peyzaja kadar tamamen Roma şehrinin tarzını yansıtacak. - ADANA