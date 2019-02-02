Halil Aydın Kızılay Şube Başkanı Oldu
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi Genel Kurulu gerçekleşti.
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi Genel Kurulu gerçekleşti. Atama ile Kızılay Düzce Şube Başkanı olan Av. Halil Aydın, genel kurulda seçilerek tekrar başkan oldu.
Kızılay Düzce Şubesi Genel Kurulu geniş katılımla yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde delegeler tarafından Halil Aydın başkanlığa şeçilirken yönetim kuruluda ise şu isimlerden oluştu; Mustafa Bilgin, İdris Çalışkan, Hüdaver Gösterişli, Cihat Çelik, Erdem Yamaç ve Mine Met. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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