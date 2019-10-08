Son Dakika Haberleri: Halil Daldal son yolculuğuna uğurlandı
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Halil Daldal son yolculuğuna uğurlandı

34 dakika önce

Erzurum'un tanınmış simalarından, televizyoncu Halil Daldal, son yolculuğuna uğurlandı.

Halil Daldal son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Erzurum'un tanınmış simalarından, televizyoncu Halil Daldal, son yolculuğuna uğurlandı.


Televizyoncu Halil Daldal (67), yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.


Uzun yıllar Kanal 25 televizyonunda çalışan Halil Daldal, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Daldal'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Tortum'un Pehlivanlı Beldesinde Merkez Cami'inde kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Daldal'ın yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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