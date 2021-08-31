Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.

Öğlen saatlerinde Rossi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, şimdi de Halil Dervişoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil'in kulübü Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da kalitesini ispatlayan ve Milli Takım'a yükselen Halil, Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu.
Gazeteci Fatih Saboviç, "Son dakika sürprizi olmazsa taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı" paylaşımı yaptı. Bunun ardından ünlü Fenerbahçe muhabirleri de Halil transferini doğruladı.
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