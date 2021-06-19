Milli futbolcu Halil Dervişoğlu: "İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz"

A Milli Futbol Takımının oyuncularından Halil Dervişoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) kötü başlangıç yaptıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Halil Dervişoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, EURO 2020'de beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, "İyi sonuçlar alamadık ve ekip olarak gerçekten çok üzgünüz. Oynayacağımız bir maçımız daha var ve şimdi o maça odaklandık. Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık." ifadelerini kullandı.

Halil, İsviçre karşısına ilk iki maçta aldıkları sonuçları telafi etmek için çıkacaklarının altını çizerek, "O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü İsviçre maçında vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz. Bu nedenle sahadan galip ayrılmalıyız. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

Milli Takım'ın genç bir ekip olduğunun ve deneyimlerinin sadece bu turnuvayla sınırlı tutulmaması gerektiğine inandığını aktaran Halil Dervişoğlu, "Gelecek yıl Dünya Kupası var, başka oyunlar var. Buradaki genç takımın devam etmesi ve sonraki turnuvalarda iyi sonuçlar alması gerekiyor. Bu güzel sonuçları alacağız ve genç oyuncularımız en iyi kulüplere katılmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Halil son olarak, Bakü'de büyük bir taraftar desteğini arkalarında hissettiklerini vurgulayarak, "Bizi burada olsun olmasın destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyorum. Yine de az olan şansımızı kullanabilmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.