Halil Dervişoğlu: Milli takım hep hayalimdi, çok mutlu ve gururluyum

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, yurt dışında da olsa Türkiye'nin maçlarını her zaman takip ettiğini belirterek, "Milli takım hep hayalimdi, çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli Takım'ın 21 yaşındaki golcüsü Halil Dervişoğlu, kariyeri, milli takım günleri, kamp süreci ve EURO 2020 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncunun milli takımın sosyal medya hesabında yayınlanan röportajında öne çıkan bölümler şöyle: Futbola nasıl başladın?H.D.: Futbola Hollanda 'da başladım, Sparta Rotterdam 'da. Daha sonra İngiltere'de Brentford'a geçtim. Sonra da kiralık olarak Galatasaray 'a geldim ve şimdi de buradayım.Hollanda'da seni kim keşfetti?H.D.: Her genç futbolcunun kendini ispatlaması gerekiyor. PAF takımda oynadığım maçlarda kendimi ispatladım. Bana da şans verdiler ve bu şansı iyi değerlendirdim. 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıktık. Sonra da İngiltere'ye adım attım.İngiltere hikayen ve uyum sürecin nasıl gelişti?H.D.: Tabii Hollanda'dan daha farklı bir futbol vardı. Üst seviyede bir oyun söz konusuydu. Alışma sürecimi tamamladım. Oraya gittiğim için çok mutluydum, öğrendiğim çok şey oldu.Türkiye ile Hollanda ve İngiltere futbolu arasındaki farklar?H.D.: 3 değişik futbol. Galatasaray gibi bir takıma gelmek mutluluk verici. Daha çok motive ediyor beni. Türk futboluna yavaş yavaş alıştım. Allah'ın izniyle takıma da yararlı oldum.Futbola yönelmende ailenin etkisi oldu mu?H.D.: Babam ve amcam futbolcuydu. Bu durumun da bana ve ağabeyime etkisi oldu. Türkiye'ye her geldiğimizde onlarla halı saha maçı yapardık.Forvet oyuncusu olarak örnek aldığın oyuncular oldu mu?H.D.: Her küçük çocuğun örnek aldığı oyuncular vardır tabii. Lionel Messi Cristiano Ronaldo... Eskiden beri Burak ağabeyimizi de izliyorum. Örnek alıyorum. Onunla burada olmak da ayrı mutluluk veriyor. Ondan öğreneceklerim var.Milli takım forması giymek nasıl bir his?H.D.: Dışarıda oynasak da hiçbir zaman milli takıma olan desteğimizi eksik etmedik. Buralar o zamanlar hayaldi. Buraya gelmek çok gurur verici. Arkadaşlarımız, hocalarımız, ağabeylerimiz bizleri sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Buradaki atmosfer, Ümit Milli Takımı'ndan daha farklı. Bu takımda yer almak için elimden gelenin fazlasını yapacağım.Grup maçlarımızı ve gruptaki şanslarımızı nasıl yorumluyorsun?H.D.: Zor rakiplerimiz var ama bizim takıma çok inanıyorum. Seyircimiz olursa bizim için avantajlı olur. Her maça aynı motivasyonla çıkmak istiyoruz.Türk halkına mesajın nedir?

H.D.: Türk halkı da emin olsun ki elimizden gelenin fazlasını yapacağız.