Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik

Sarı-Kırmızılılar'ın çok uğraştığı Halil Dervişoğlu transferinin perde arkasında yaşananları baba Muzaffer Dervişoğlu anlattı. Milliyet'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun hep Galatasaray'ı istediğini söyledi.

İşte Muzaffer Dervişoğlu'nun açıklamaları:

"DAHA İYİ TEKLİFLER ALDI"

"Resmen kavga ettik! Oğlum ilk günden beri Galatasaray'ı istediğini söyledi. Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye'den hem de İtalya ve Almanya'dan daha iyi teklifler almıştı. Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray'da olacak

"DAHA DA FAYDALI OLACAK"

İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor."