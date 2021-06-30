Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Halil Dolaşık'la anlaştı

Halil'in yeteneğine güvendiklerini aktaran Tendik, "Anlaştığımız için mutluyuz. Halil'e Altekma çatısı altında sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, Halil Dolaşık'ın Sırp oyuncu Maksim Buculjevic ile güzel bir ikili olacağını kaydetti.

Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son 2 sezonu Tokat Belediye Plevne'de geçiren pasör Halil Dolaşık'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Halil Dolaşık'ı transfer etti.

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