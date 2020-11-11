Halil Efe'nin annesinin feryadı, yanıt buldu - Son Dakika

Aksu Kaymakamlığı da Halil Efe'nin fizik tedavisi için ödenek ayırdı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3'üncü çocukları olan Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Konuşamayan ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe'ye uzun süre teşhis koyulamadı. Anne Günay Anılır, oğluna zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Anılır'ın

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