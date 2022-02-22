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HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI - Son Dakika

HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

22.02.2022 00:41
HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

HALİL Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden, Söylemez kardeşlerinde aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HALİL Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden, Söylemez kardeşlerinde aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sevk edildi.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Halil Falyalı cinayeti; 8 şüpheliden 5'i tutuklandı Halil Falyalı cinayeti; 8 şüpheliden 5'i tutuklandı HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HALİL FALYALI CİNAYETİ; 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI - Son Dakika
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