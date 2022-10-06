HALİL FALYALI CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI; SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-2

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, sanıkların savunmalarının ardından sanık Metin Süs'ün avukatı Serhat Çetin söz alarak müvekkilinin Florya Sahilinde silahlı saldırıya uğradığını belirterek raporlu olduğunu, ayağına basamadığını, daha sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini belirtti. Diğer sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

"SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Savunmaların ardından söz alan Özge Falyalı'nın avukatı Muhammet İkbal Şakiroğlu ise, şunları söyledi: "Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz. Kıbrıs'ta başlayan duruşmaya gittim. Müvekkillerime Söylemezler'le alışverişiniz oldu mu, daha önceden tanıyor musunuz diye sorduğumda bana, 'Hayır, bu olaydan sonra duyduk adlarını' dediler. Aile sanıkları Söylemezler'i tanımadıklarını söylüyor, sanıklar da olayla bir ilgilerinin olmadığını söylüyor. Olayın Söylemezler'le bir bağlantısı yoksa olayın ardında birileri vardır diyoruz. Mahkeme bu araştırmaların içine girmeli. Bize göre hiçbir delil toplanmadı. Kıbrıs'taki ve Türkiye 'deki delil araştırma usulü çok farklı. Oradaki dosyaların tamamı gizlilik içeriyor. Savcılıktaki klasör sayısı 12. Dinlenmiş 200'den fazla tanık ve 159 kamera kaydı var. Türkiye'ye gönderilen ekspertiz raporlarıyla ifadeler arasında çelişkiler var. Ayrıca bazı şüphelilerle ilgili savcılığın ayırma kararı var. Soruşturma devam ediyor. Önemli isimler de var. Biz olgularla yola çıkacağız, algılarla değil. Rahmetli Halil Bey ile ilgili algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Halil Falyalı, bazı videolar yayınlandıktan sonra hedefe alındı. Halil Falyalı'ya ait bahis şirketleri yasaldır. Kıbrıs'ta yasadışı bahis diye bir şey yok. Yasadışı bahis imparatoru da değil. Kıbrıs'ta yedinci, sekizinci sırada. Halil Falyalı hakkında Kıbrıs'ta bahisle ilgili açılmış bir soruşturma yok. Uyuşturucu ile ilgili de açılmış tek bir soruşturma yok. Sorulması gerekenler var. Sanıklar yasal yollardan gitmiş, ama olayın olduğu sabah gidiyorlar. Kimsenin suçsuz yere mahkum edilmesini istemeyiz, ailesi de istemez. 59 mermi kovanından 20'sini Türkiye'ye göndermişler. Geri kalan 39 kovan neden gönderilmiyor? Boş kovanların gönderilerek kriminal rapor alınmasını istiyoruz. Olay yerinde kurşun sıkan herkes herkese değdirmiş olabilir. Silahlarla kovan eşleştirmesi yapılmalı. Silahlar, mermi çekirdekleri getirtilsin, kimin olayda hangi konumda olduğunu görelim. Tutuklama ölçülüdür. Devam etmelidir"

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi. Sanık Metin Süs'ün adli kontrolünün devamına hükmeden mahkeme, diğer celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Kıbrıs'a müzekkere yazılarak olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi.

- İstanbul