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HALİL FALYALI CİNAYETİ; GİRNE'DEN BİR EKİP TÜRKİYE'YE GELİYOR - Son Dakika

HALİL FALYALI CİNAYETİ; GİRNE'DEN BİR EKİP TÜRKİYE'YE GELİYOR

11.02.2022 16:07
HALİL FALYALI CİNAYETİ; GİRNE'DEN BİR EKİP TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ali Çağlar TINBEK / HALİL Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek.

Ali Çağlar TINBEK/ HALİL Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de 8 Şubat'ta Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.  Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.


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Halil Falyalı, Ali Çağlar, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİL FALYALI CİNAYETİ; GİRNE'DEN BİR EKİP TÜRKİYE'YE GELİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HALİL FALYALI CİNAYETİ; GİRNE'DEN BİR EKİP TÜRKİYE'YE GELİYOR - Son Dakika
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