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HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLARIN EMNİYET SORGUSU BAŞLADI - Son Dakika

HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLARIN EMNİYET SORGUSU BAŞLADI

13.02.2022 15:17
HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLARIN EMNİYET SORGUSU BAŞLADI

KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltındaki içlerinde Mustafa ve Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüphelinin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltındaki içlerinde Mustafa ve Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüphelinin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti  soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez 'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emniyet güçleri ile sağlanan yazışmalar ve görüşmeler sonucunda doğrultusunda, soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin ifade işlemlerinin başlandığı öğrenildi. Ayrıca,10 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve 2 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLARIN EMNİYET SORGUSU BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLARIN EMNİYET SORGUSU BAŞLADI - Son Dakika
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