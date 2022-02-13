Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme! - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6 oldu. Kıbrıs dahil toplam gözaltı sayısı ise 10'a yükseldi.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİSİ FAYSAL SÖYLEMEZ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Öte yandan Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı da gözaltına alınmıştı.

Mustafa Söylemez.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER SORGUDA

KKTC ve Türk güvenlik birimlerince sağlanan koordinasyon doğrultusunda soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin sorgu işlemlerine başlandı.

Halil Falyalı.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER KİMDİR?

Söylemez Kardeşler, ailede çok sayıda asker, polis ve avukat olması sebebiyle "üniformalı çete" olarak tanınıyor. Türkiye, Söylemez Kardeşler'in adını ilk kez 1996'da duydu. Adana'daki bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak ile Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'ya lav silahıyla saldırı planladıkları iddia edildi. Söylemez Kardeşler, 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılında afla serbest kalan kardeşler hakkında 2 yıl sonra tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak bu sırada Erbil'e gittiler. İşadamlarından haraç toplayan kardeşler Erbil'de gözaltına alınıp serbest bırakılınca Azerbaycan'a geçti. Kırmızı bültenle aranan Mehmet Sena Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez, Azerbaycan'da 2010 yılında yakalandı. 3 Haziran 2010'da da Türkiye'ye iade edildi. Çete hakkında, gasp, tehdit, yaralama ve ihaleye fesat karıştırma ile adam kaçırma suçlamaları bulunuyor.

TBMM tarafından hazırlanan Susurluk Komisyonu Raporu'nda da adı geçen Söylemez Kardeşler Çetesi'ne yöneltilen suçlamalar arasında işadamı Kudbettin ve İrfan Altay'ı öldürmek, işadamı Ali Açıkgöz'ün fabrikasına el koyup öldürmek de bulunuyor.

FALYALI CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ

Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetmişti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da saldırıda hayatını kaybetmişti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başlamıştı.