Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Çatalköy'de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL