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Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı

09.02.2022 22:26
Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Çatalköy'de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Çatalköy'de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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