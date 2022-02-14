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Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi

14.02.2022 09:18
Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi

KKTC'de iş adamı Halil Falyalı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Halil Falyalı cinayetinde kullanılan araçların Gökhan Altınok adına sahte ehliyetle kiralandığı ortaya çıkarken, zanlılar birlikte kaldıkları evi Mustafa Söylemez'in kiraladığını ifade etti.

Kıbrıs'ta öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetinde soruşturma giderek derinleşiyor. Mahkemede, zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgileri paylaştı.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKTC'de Falyalı'nın bulunduğu araca 9 Şubat'ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise yaşamını yitirmişti. Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

13 MERMİ BULUNMUŞ

Suikast sonrası yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu belirterek "Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır" sözlerine yer verdi.

KAÇAK YOLLARLA TEKNE İLE GİRİŞ YAPTI

Kıbrıs basınına göre Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgileri paylaştı. Bilgilerde,"İkili, Alanya'dan KKTC'ye kaçak yolla tekne ile giriş yaptı. 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta ikametgahlarında mahkeme emri ile tutuklandı."

SAHTE EHLİYETLE ARAÇ KİRALANMIŞ

Veysel Sarı ifadesinde ise, cinayette kullanılan araçların Gökhan Altınok adına yapılan sahte ehliyetle kiralandığını söyledi. Silahları zanlı Musa Çiçek'in temin ettiği belirtildi. Zanlılar, birlikte kaldıkları evi ise İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in kiraladığını söyledi.

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Son Dakika Güncel Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi - Son Dakika
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