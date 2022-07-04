Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar - Son Dakika
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Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar

04.07.2022 18:35

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin Tasarlayarak öldürme ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen ve KKTC'de kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı, bulunduğu araca 9 Şubat'ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu öldürülmüştü. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin Tasarlayarak öldürme ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.

4 ŞÜPHELİ İÇİN 32'DEN 46 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Diğer 4 şüphelinin Tasarlayarak öldürmeye yardım ve Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na 22 Şubat 2022'de çıkarılmışlardı. Savcılıkça sorgulanan Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanmıştı. Metin Süs'ün bulunduğu diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal, Halil Falyalı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar - Son Dakika
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