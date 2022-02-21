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Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere tutuklama talebi - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere tutuklama talebi

21.02.2022 20:37
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere tutuklama talebi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldüren kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez'in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve ek gözaltı süreleriyle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren şüpheliler, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerin ifadesi görevlendirilen 7 savcı tarafından alındı. Yaklaşık 8,5 saat süren ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklama, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere tutuklama talebi - Son Dakika


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