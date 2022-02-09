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Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi

09.02.2022 14:00

Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ismi gündeme gelen Halil Falyalı, dün Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Suikast sonrasında saldırganların tekne ile kaçtığı ileri sürülürken cinayete ilişkin "Çok üzgünüm" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine saldırganların deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağın iletildiğini ifade etti.

Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ismi gündeme gelen Halil Falyalı ve şoförü, dün KKTC'de aracının içerisinde öldürüldü. KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer Tunç adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer Tunç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Saldırganlar deniz yoluyla mı kaçtı? Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk açıklama

HASTANENİN BAŞHEKİMİ: VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDE YARA VARDI

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise, "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi ise bu sabah gözaltına alındı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Saldırganlar deniz yoluyla mı kaçtı? Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk açıklama

TATAR: ÇOK ÜZGÜNÜM

Kıbrıs Postası'nda yayınlanan "Sabah Postası" programına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayetle ilgili ilk açıklamasında "Çok üzgünüm" ifadesini kullandı. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü belirtti.

"DENİZ YOLUYLA KAÇMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI İLETİLDİ"

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı'nda da açıklama yapacağını dile getiren Tatar, akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve bölgede sahil güvenliğin mevcut olduğu bilgisini verdi. Tatar, saldırganların deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağının iletildiğini ifade etti. Tatar ayrıca, Türkiye'deki güvenlik birimleriyle de işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.

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Son Dakika Güncel Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi - Son Dakika
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