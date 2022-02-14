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Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

14.02.2022 10:55
Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat'ta KKTC'nin Girne kenti Çatalköy bölgesinde uğradığı şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de önceki gün olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL

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Halil Falyalı, İstanbul, Gözaltı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı - Son Dakika
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