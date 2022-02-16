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Halil Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtığı iddiaları yalanlandı - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtığı iddiaları yalanlandı

16.02.2022 00:47
Halil Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtığı iddiaları yalanlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), iş adamı Halil Falyalı cinayetinin faillerinin olayın hemen ertesinde denizden sürat teknesiyle kaçtıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), iş adamı Halil Falyalı cinayetinin faillerinin olayın hemen ertesinde denizden sürat teknesiyle kaçtıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

GKK Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı kişilerce, geçtiğimiz hafta meydana gelen olaydaki (Falyalı'nın öldürülmesi) canilerin denizden süratli bot ile kaçtığına dair söylemleri şaşkınlık ve hayretle takip edilmektedir. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km² deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başındadır." denildi.

Açıklamada, iddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, denizin o gün (8 Şubat) fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve bu durumda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hatırlatıldı.

Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onların da müteyakkız hale getirildiğine yer verilen açıklamada, böylece karşılıklı deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğine de değinildi.

Ayrıca, olay öncesinde ve sonrasında KKTC kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuçta, Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olay

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi ise 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.

Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun" ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

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Sahil Güvenlik, Halil Falyalı, İş Adamı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halil Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtığı iddiaları yalanlandı - Son Dakika


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