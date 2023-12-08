Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda\'da yakalandı! Türkiye\'ye iade edilmesi bekleniyor

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Kumarhane patronu Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. BBC'de yer alan habere göre Kıbrıs'ta geçen yıl Falyalı ve şöförünü öldüren zanlı Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında yakalandı.

HALİL FALYALI'YI ÖLDÜREN ZANLI HOLLANDA'DA TUTUKLANDI

Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi. Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

ARACI OTOMATİK SİLAHLARLA TARANMIŞTI

Şubat 2022'de Girne'ye bağlı Çatalköy'de yaşanan saldırıda Halil Falyalı'nın aracı otomatik silahlarla taranmıştı. Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, şöförü Murat Demirtaş ise olay yerinde ölmüştü.

6 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Olaydan sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim'de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, "planlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.