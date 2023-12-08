 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor

Geçen yıl Girne'de aracı otomatik silahlarla taranan ve vücuduna 16 mermi isabet eden kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi Hollanda'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

08.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:32
Abone Ol

Kumarhane patronu Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. BBC'de yer alan habere göre Kıbrıs'ta geçen yıl Falyalı ve şöförünü öldüren zanlı Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında yakalandı.

HALİL FALYALI'YI ÖLDÜREN ZANLI HOLLANDA'DA TUTUKLANDI

Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi. Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

ARACI OTOMATİK SİLAHLARLA TARANMIŞTI

Şubat 2022'de Girne'ye bağlı Çatalköy'de yaşanan saldırıda Halil Falyalı'nın aracı otomatik silahlarla taranmıştı. Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, şöförü Murat Demirtaş ise olay yerinde ölmüştü.

6 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Olaydan sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim'de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, "planlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda\'da yakalandı! Türkiye\'ye iade edilmesi bekleniyor
Kaynak: AA
YORUMLAR

Halil Falyalı, Kıbrıs, Girne, Suç, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor - Son Dakika


13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19
İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50
Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41
Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27
Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:14
'24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde' "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
11:11
AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi

Son Dakika
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19 İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50 Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41 Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27 Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27 Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:11 AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi
11:14 "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
10:58 İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
10:57 İngiltere Başbakanı Sunak, kendisini ziyarete gelen Hollandalı mevkidaşı ile kapıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 13:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement