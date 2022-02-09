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Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı

09.02.2022 09:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla saldırıyı gerçekleştiren ve dün akşam tekneyle kaçtıkları belirlenen şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın şoförü de saldırıda hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştirenlerin dün akşam KKTC'den sürat teknesi ile kaçtıkları belirlendi. KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ise 1 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında

POLİSTEN AÇIKLAMA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDE YARA VARDI"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise, "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

50'DEN FAZLA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

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Halil Falyalı, Saldırı, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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