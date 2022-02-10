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Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler - Son Dakika

Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler

10.02.2022 20:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, kılınan cenaze namazından sonra Kumyalı Köy Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı. Diğer taraftan Falyalı'nın tabutunun üzerindeki Türk bayrağı ve KKTC bayrağı dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.

KORUMALARI ÇEVREDE KUŞ UÇURTMADI

Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine götürüldü. Burada basının görüntü almasına izin verilmedi. Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı.

Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler

HALİL FALYALI'NIN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.

Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler

TABUTA KKTC VE TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Halil Falyalı'nın tabutuna KKTC ve Türk bayrağının örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.

Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler

SÖYLEMEZ KARDEŞLER GÖZALTINDA

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 'Söylemez Kardeşler' isimli suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve iki adamı olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler - Son Dakika
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