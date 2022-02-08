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Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu - Son Dakika

Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu

08.02.2022 22:13

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından olay yerinin ilk görüntüleri çıkarken saldırı bölgesinde de 50'den fazla boş kovan bulundu. Ayrıca otomatik silahlı saldırganların adadan sürat teknesi ile kaçtığı öne sürüldü.

Sedat Peker'in videolarında adının sık sık geçtiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

İşte kameraya yakalanan saldırganlar;

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar
Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
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Son Dakika Güncel Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu - Son Dakika
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