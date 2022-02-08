Sedat Peker'in videolarında adının sık sık geçtiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.
İşte kameraya yakalanan saldırganlar;
İşte olay yerinden ilk görüntüler;İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar
Son Dakika › Güncel › Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu - Son Dakika