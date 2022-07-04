Halil Falyalı Cinayetine İlişkin Soruşturma Tamamlandı, Söylemez Kardeşler İçin 2'şer Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülmesine ilişkin İstanbul'da sürdürülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşler hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise 46'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

KKTC'de 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte yaşamını yitiren Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

SÖYLEMEZ KARDEŞLERE 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

4 ŞÜPHELİYE 46'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

FALYALI HAKKINDA ABD'NİN TALEBİYLE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDIĞI BİLGİSİNE YER VERİLDİ

Halil Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD makamlarının talebi üzerine kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu bültende "maktulün ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalarla seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılının mayıs-eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği; ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallık'a eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı" bilgisine yer verildiği aktarıldı.

Halil Falyalı'nın, KKTC'de 'adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma' suçlamaları ile ilgili olarak 14 Ekim 2021 tarihinde polise teslim olduğu ve tutuklandığına değinilen iddianamede, Falyalı hakkındaki davaların geri çekilmesi sonucunda 17 Aralık 2021 tarihinde tahliye edildiği anlatıldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İddianamede, olay günü Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ın kontrolündeki araçla kendisine ait otelden çıktığı, bir aracın yolun daralan yerinde park halinde beklediği, şoförün korna çaldığı ancak aracın hareket etmediği anlatıldı. Tam bu esnada birkaç el silah sesinin geldiği, ardından otomatik tüfeklerle Falyalı'nın içinde bulunduğu araca hedef alınarak ateş edildiği, Falyalı ve şoförünün isabet eden kurşunlar sonucu hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

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