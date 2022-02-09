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Halil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmiş - Son Dakika

Halil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmiş

09.02.2022 15:10

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, dün akşam Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polisin suikaste ilişkin hazırladığı ilk raporda 3 ayrı silahın kullanıldığı ve 31 merminin bulunduğu bilgisi yer aldı. Falyalı ve şoförünün otopsisinin de bugün yapılacağı öğrenildi.

Dün gece KKTC'de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla tanınan Halil Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş'ın kullandığı araca kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucu Demirtaş olay yerinde, araçta bulunan Halil Falyalı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 SİLAH KULLANMIŞLAR

Falyalı'nın suikastı ardından hazırlanan ilk polis raporu ortaya çıktı. Paylaşılan raporda saldırıya ilişkin 31 mermi ele geçirildiği ve 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğu kaydedildi.

TELE1'den Hazal Güven'in haberine göre Falyalı ve şoförünün otopsisinin de bugün yapılacağı belirtildi.

BAĞLANTILI BİR KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer Tunç adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer Tunç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

"ARAŞTIRMA SÜRÜYOR"

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDE YARA VARDI"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise, "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi.


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Halil Falyalı, Sedat Peker, Kıbrıs, KKTC, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmiş - Son Dakika
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