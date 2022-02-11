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Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu - Son Dakika

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu

11.02.2022 17:46

KKTC'de suikasta uğrayan Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatı açıklamalar yaptı. Müvekkilinin bir kişinin beyanı ile gözaltına alındığını belirten Fırat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır" dedi. Avukat ayrıca, Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetlerinin birbiriyle bağlantısı olmadığını ve Söylemez'in üzerine yıkılmaya çalışıldığını ifade etti.

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi.

"KUMPAS VE İFTİRA"

Avukat Fırat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Müvekkilim Mustafa Söylemez'in de kendisiyle ilgili hiçbir şekilde bir dahili bu cinayetle alakalı olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır. Bu müfterilerin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu ailenin üzerine bırakılmaya çalışılan bir durum onu biliyoruz" diye konuştu.

"BİR KİŞİNİN BEYANI İLE GÖZALTINA ALINDI"

Bir kişinin beyanı ile Mustafa Söylemez'in gözaltında olduğunu ifade eden Fırat Söylemez, "Şu anda sadece gözaltı var. Bunun sebebi de bir kişinin verdiği beyan. Onun dışında hiçbir somut, kamera görüntüsü, kesin bir delil, yazılı belge, MOBESE kaydı hiçbir şey yok. Tam aksi bizim iddialarımızı ve bu eylemin Mustafa Söylemez tarafından yapılmadığını gösteren çok fazla emare, delil var" dedi.

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetleri bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'ın avukatı konuştu
Mustafa Söylemez

"TELEFON TRAFİĞİ DE BİR İDDİA SADECE"

Halil Falyalı ile Mustafa Söylemez arasında telefon kayıtlarının olduğunun sorulması üzerine Fırat Söylemez, "Söylemez'le Falyalı'nın tanıştığına bir arada olduklarına dair bir bilgi almadık. Telefon trafiği de bir iddia sadece. Çıkacaktır ortaya. Bizim aldığımız bilgilere göre böyle bir iletişim, aralarında bir diyalog ya da tanışma hiçbir zaman olmadı" cevabını verdi.

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetleri bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'ın avukatı konuştu

"ÖMER LÜFTÜ TOPAL CİNAYETİNDE DE BU OLDU"

Falyalı cinayetinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade eden Fırat Söylemez, "Biri Yeşilköy'de öldürülen bir meslektaşım, bir tanesi Kıbrıs'ta yaşanan bir olay. Hepsinin tamamını Söylemez ailesi olarak lanse edilmesinin mutlaka bir sebebi var. Faili meçhulse bir cinayet bir grubun üzerine bırakalım dosya kapansın mantığı. Bu geçmişte de böyle oldu. Ömer Lütfü Topal'da da bu oldu. Biz hukuk devletiyiz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak, Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de aralarında bulunduğu 9 kişiyi tutukladı.

Halil Falyalı ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı.

KIBRIS VE İSTANBUL'DA 3'ER KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Falyalı'ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ömer Tunç, Kıbrıs'ta tutuklandı. Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı. Ekipler, "Söylemez Kardeşler" çetesinin beyni Mustafa Söylemez ve iki adamını gözaltına aldı. Söylemez ve 2 kişinin sorgusunun İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Yakalanan ikilinin suikastın tetikçileri olduğu, saldırının ardından sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtıkları iddia edildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu - Son Dakika
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