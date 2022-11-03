Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu - Son Dakika
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Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu

03.11.2022 23:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Şubat'ta Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim'de, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi. Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 79 ilden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

20 SANİYEDE BİR BAŞKA HESABA AKTARILIYOR

Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu - Son Dakika
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