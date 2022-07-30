Mardin'in kıraç arazileri bıttım fidanlarıyla donatılıyor - Son Dakika
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Mardin'in kıraç arazileri bıttım fidanlarıyla donatılıyor

30.07.2022 11:05
Mardin'in kıraç arazileri bıttım fidanlarıyla donatılıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in kırsal kıraç arazileri, bıttım fidanlarıyla donatılıyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in kırsal kıraç arazileri, bıttım fidanlarıyla donatılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle kırsal arazilerin tarıma kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında müdürlüğe ait arazilerde geçen yıl yetiştirilen 1 milyon 200 bin bıttım fidanı, üreticilere ücretsiz verilerek toprakla buluşturuldu.

Bu yıl da Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ve 6 tekniker ile uzmanlar kontrolünde 10 dekarlık alanda özenle yetiştirilen 600 bin fidan, kıraç arazilere dikilecek.

Bu çalışmayla toprakla buluşan ve takibi yapılan fidanların yetişmesinin ardından aşılanarak fıstığa dönüştürülmesi ve üreticilere gelir getirmesi amaçlanıyor.

Fidanların yetiştirildiği alanı ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, belediye olarak kentte 30 milyon lira tutarında 27 tarım projesine imza attıklarını söyledi.

Kırsal alanları tarıma kazandırmak için bir çalışma başlattıklarını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Fidanların dağıtımı bittikten sonra yaklaşık 100 bin dönüm bıttım ekili alanımız olacak. Bu çok ciddi bir rakam. Bunları kesinlikle ovaya vermiyoruz, engebeli, dağlık arazilere dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 metrekare dahi boş arazi bırakmak istemiyoruz."

Yakın bir zamanda fıstıkta geniş bir alana sahip olacaklarını anlatan Demirtaş, talep olması halinde üreticilere dağıtacakları fidan sayısını artıracaklarını bildirdi.

Fidanların gelecekte çok ciddi gelir getireceğine dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

"Fıstık çok kıymetli bir ürün. Mardin'de özellikle engebeli arazilerde bu verimliliği ve gelir düzeyini nasıl yükseltebiliriz diye düşünüyoruz. Mardin Ovası'nda tarımda 500 dekar ile 800 dekar arasında bir verimlilik var. Ama dağlık kesimlerde buğday ektiği zaman 200 kilogramı geçmiyor. Bu aradaki farkı kaldırmak için özellikle bıttım ağaçlarına ağırlık veriyoruz. Bir taraftan da zeytin bir taraftan badem yetiştiriciliği yapıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Burayı cazip bir hale getireceğiz. Allah kısmet ederse her tarafı zeytin, badem ve özellikle bıttım ağaçlarıyla donatacağız."

Demirtaş, özenle yetiştirdikleri fidanların takibini de yapacaklarını da kaydederek, aşılamayı bitirdikten sonra vatandaşlara özel bahçeler yapacaklarını ve bu sayede köyden kente göçü de engelleyeceklerini aktardı.

Birkaç yıl sonra bölgede en fazla fidan yetiştiren ve fıstık ağacına sahip il olacaklarını vurgulayan Demirtaş, "5-6 yıl sonra Mardin Türkiye'nin bir Antep fıstığı ve hatta Siirt fıstığı üretim merkezi haline gelecek." dedi.

Üretici Yurdanur Resuloğlu da geçen yıl 25 dönüme ekim yapmak üzere 250 fidan aldığını belirterek, "Şu an verimini aldığım Antep fıstığım var. 500'e yakın fidan diktim. Şimdi de devletin hibe olarak verdiği fidanları dikeceğim. Devletimizin bu gibi projelerinin olmasını istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'in kıraç arazileri bıttım fidanlarıyla donatılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'in kıraç arazileri bıttım fidanlarıyla donatılıyor - Son Dakika
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