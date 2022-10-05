Mardin Ovası'nda üretilen pamukta 40 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli merkezlerinden Mardin Ovası'nda hasadına başlanan pamuk, kalitesi ve verimiyle şimdiden üreticiyi mutlu etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nda pamuk hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl 59 bin 541 dekar alanda 33 bin ton pamuk üretimi yapılan ovada bu yıl 40 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Günün ilk ışıklarıyla başta Kızıltepe olmak üzere Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerindeki pamuk tarlalarına giren biçerdöverler, gün boyu hasat yapıyor.

Toplanan pamuk, Kızıltepe'deki 5 çırçır fabrikasında temizleniyor. Lifi tekstilde, çekirdeği yağ sanayisinde, küspesi hayvancılık sektöründe ham madde olarak kullanılan pamuk, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

"Verim bu sene iyi"

Suriye sınırına yakın kırsal Doyuran Mahallesi'nden üretici Ahmet Kılıç, AA muhabirine, dededen kalma topraklarda genellikle buğday, mısır ve pamuk yetiştirdiklerini söyledi.

Geçen sene nadasa bıraktıkları topraklara bu yıl pamuk ektiklerini ifade eden Kılıç, pamuk üretiminin oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Pamuk, ektiğimiz zaman çeşitli mikroorganizmaları toprağa bırakıyor. Toprak canlanıyor, rahatlıyor. Pamuğu hasat edip yerine buğday ektiğimizde verimde yüzde 30-40 artış sağlanıyor. Bu da çiftçiye ekstra kazanç demek. Verim bu sene gayet iyi. Beyaz altın yüzümüzü güldürdü. Pamuk aynı zamanda toprağı dinlendiriyor, canlandırıyor. Beyaz altın ekmeye devam." dedi.

Diyarbakır'dan pamuk hasadı için Mardin'e gelen biçerdöver operatörü Nuri Kandemir de sabah erkenden tarlalara girerek hasada başladıklarını, çiftçinin alın terinin heba olmaması için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Kandemir, "Bu sene sıcaklıklar yüksek olduğu için verim de güzel." ifadesini kullandı.

"Dönüm başına 650 kilograma kadar ürün aldığımız oluyor"

Kızıltepe'de 15 yıldır pamuk üretimi yapan ve çırçır fabrikası işleten Çetin Timurağaoğlu da geçen yıla oranla verim ve kalitedeki artışın üreticileri mutlu ettiğini, dönüm başına yaklaşık 150 kilogram artış yaşandığını dile getirdi.

Timurağaoğlu, "Dönüm başına 650 kilograma kadar ürün aldığımız oluyor. Geçen sene 500 kilogram civarındaydı. Bu sene daha verimli." diye konuştu.

Ovada yetiştirilen ve fabrikaya getirilen pamuğu kalite ve cinsine göre sınıflandırdıklarını anlatan Timurağaoğlu, pamuğun daha sonra aşamalı olarak işlendiğini söyledi.

Timurağaoğlu, 30 bin ton kapasiteli fabrikada yıllık yaklaşık 15 bin ton pamuk işlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gelen pamuk tasnif ediliyor. Renk ve çeşidine göre ayrı ayrı depolara gönderiliyor. Pamukta yüzde 40 elyaf, yüzde 55 çiğit (pamuk çekirdeği) var. Çiğidi yağ fabrikalarına elyafı da iplik fabrikalarına gönderiyoruz. Fabrikamızdan çıkan pamukların alıcısı çok. Pamuğun içindeki kötü elyafı aldığımız için iplik fabrikaları pamuğumuzu tercih ediyorlar."

Hasadın yaklaşık 40 gün sürdüğünü dile getiren Timurağaoğlu, gece yapılan hasadın pamuğun kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Timurağaoğlu, çiftçilere yönelik olarak, "Gece biçilmesi kaliteyi bozuyor. Kaliteden vazgeçmesinler. Mümkün oldukça gündüz biçmeye çalışsınlar. Pamuğun kalitesi düşünce fiyatı da düşüyor." dedi.