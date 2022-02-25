HALİL - İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ndeki katliamın 28. yılında da ihlallerini sürdürüyor - Son Dakika

Yahudi bir fanatik tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne gerçekleştirilen kanlı baskının 28. yılında, cami çevresi ve altındaki kazı çalışmalarıyla mukaddes yapıya yönelik ihlaller devam ediyor.

Müslümanlar için en kutsal dördüncü cami sayılan Harem-i İbrahim'in çevresinde ve altında İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında kazı çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların kumaş paravanlarla gizli tutulmaya çalışıldığı bölgede, İsrail güçleri görüntü alınmasına izin vermiyor. Yine de AA ekibi, telefon kameralarıyla da olsa kapatılan bölgeden birkaç fotoğraf çekmeyi başarıyor.

Caminin çevresindeki 3 noktada yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı Yahudilerin camiye girişini kolaylaştırmak için bir de asansör inşa ediliyor.

İnşaat çalışmaları, BM kararlarını ihlal ediyor

Filistinliler, Ağustos 2021'de çalışmalarına başlanan asansör inşasının, Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve korunması gereken bir yapı olan caminin tarihi kimliğini değiştirmesi nedeniyle BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

"Katliam devam ediyor"

Aradan geçen 28 yıla ve Filistinlilerin gösterdiği tepkilere rağmen İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan Harem-i İbrahim Camisi'nin idari durumundan sorumlu Filistinli yetkili Gassan er-Racbi, İsrail'in cami çevresindeki kazı çalışmalarına ilişkin, "Katliam devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in geçen yıl Ağustos ayından bu yana Yahudi yerleşimcilerin lehine inşaat çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Racbi, geçen hafta ise çalışmalar konusunda yeni bir gelişme kaydedildiğini söyledi.

Racbi, "Çalışmalar, gece gündüz devam ediyor. Kazı sesleri duyuyoruz. Caminin altından çıkarılan toprak ve taşlar, bilinmeyen bir yere götürülüyor. Taş ve topraklar taşınırken sıkı güvenlik önlemleri alan yetkililer, vatandaşların hareketliliğini engelliyor; caminin çevresini kapatarak fotoğraf çekmeyi yasaklıyor ve komşu evlerin çatılarına asker konuşlandırıyor." dedi.

Yahudileştirme faaliyetleri kapsamında İsrail'in caminin tamamını ele geçirmeye çalıştığını belirten Racbi, "Burada yaşanan en feci şeylerden biri de İslami bir yapı tarzına sahip olan Harem-i İbrahim Camisi'nin görsel olarak kirletilmesidir." diye konuştu.

Harem-i İbrahim Camisi'nin kontrolünün tamamen İsrail'e geçmesine ilişkin duyduğu endişeyi dile getiren Filistinli yetkili, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi'nin Temmuz 2017'de Filistin kültürel mirası listesine aldığı Harem-i İbrahim Camisi'nin korunması için uluslararası çevreleri duruma acilen müdahale etmeye çağırdı.

Yapılan yeni kazı çalışmalarını "camiye karşı yapılan bir kıyım" olarak değerlendiren Racbi, "Katliamın 28'inci yılında bu kez taşlara, ağaçlara ve insanlığa yönelik yeni bir katliama tanıklık ediyoruz. Bugün yaşananlar 1994'te yaşanan katliamın devamı niteliğindedir. Harem-i İbrahim Camisi'nde o gün gerçekleştirilen katliam bugün de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kadim taşlara el konuluyor ve bunlar bilinmeyen bir yere naklediliyor"

Harem-i İbrahim Camisi'nin bekçilerinden Vaddah el-Caberi de, İsrail güçlerinin çalışmalarında küçük ve orta boy kazı makineleri kullandığını söyledi.

Caberi, cami çevresinde 200 metre uzunluğunda bir tünel ve cami altında da tüneller kazılması için çalışmaların sürdüğünü düşündüklerini aktardı.

Gazeteci Amir eş-Şaludi de "İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ne yaklaşık 150 metre mesafede kazılar yapıyor. Kadim taşlara el konulduğunu ve bunların bilinmeyen bir yere nakledildiğini fotoğraflarla belgeledim." şeklinde konuştu.

Şaludi'nin çektiği ve İsrail'e ait araçların Harem-i İbrahim Camisi ile yakınındaki evlerin çevresinden taş yüklediğini gösteren fotoğraflar 16 Şubat'ta ortaya çıkmıştı.

En kutsal dördüncü cami kabul ediliyor

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.