İsrail makamları, Batı Şeria 'nın güneyindeki el-Halil kentinde İbrahim Camii 'ni Filistinlilere kapattı. Cami, Yahudilerin "Taht Günü"nü kutlaması nedeniyle yarın sabah 05.00'den 15.00'a kadar yahudi yerleşimcilere açılacak. İsrail işgal yetkilileri İbrahimi Camii'nin yüzde 63'lük bir alanını kontrol ediyor ve kontrol ettikleri kısım yılda sadece on gün Müslümanlara açılıyor.

Kaynak: AA

İbrahim Camii, Batı Şeria, İsrail, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HALİL - İsrail, Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.