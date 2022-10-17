HALİL - İsrail, Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika
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HALİL - İsrail, Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

17.10.2022 18:56

İsrail makamları, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde İbrahim Camii'ni Filistinlilere kapattı.

İsrail makamları, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde İbrahim Camii'ni Filistinlilere kapattı. Cami, Yahudilerin "Taht Günü"nü kutlaması nedeniyle yarın sabah 05.00'den 15.00'a kadar yahudi yerleşimcilere açılacak. İsrail işgal yetkilileri İbrahimi Camii'nin yüzde 63'lük bir alanını kontrol ediyor ve kontrol ettikleri kısım yılda sadece on gün Müslümanlara açılıyor.

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Kaynak: AA

İbrahim Camii, Batı Şeria, İsrail, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALİL - İsrail, Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HALİL - İsrail, Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika
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