HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor - Son Dakika

HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor

10.12.2020 16:00

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi el-Cuneydi, yaşadıklarının onda bıraktığı derin izlerle hayatına devam ediyor.

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi el-Cuneydi, yaşadıklarının onda bıraktığı derin izlerle hayatına devam ediyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesiyle birlikte yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 19 yaşındaki Filistinli Cuneydi, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarının etkilerini hala hissettiğini belirtti.

Halihazırda El-Halil kentindeki bir restoranda garson olarak çalışan Cuneydi, İsrail askerlerinin 3 yıl önce kendisine uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle iş sonrası ağrılarının olduğunu söyledi.

"Askerlerin 3 yıl önce omzumu kırdığı o saldırının etkileri hala devam ediyor. İşten eve döndüğümde ağrılarım oluyor ve bitkinlik hissediyorum." diyen Cuneydi, saldırının psikolojik olarak da kendisini kötü etkilediğini, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerinin devam etmesinin o günkü duygularını sürekli canlı tuttuğunu dile getirdi.

"Hayalim, askerlerin saldırısına uğramadan bir yerden bir yere gidebilmek"

Cuneydi, diğer taraftan yaşadıklarından sonra başta Türkiye olmak üzere dünyadan gelen dayanışma mesajları ve tutumlarının, kendisini olumlu anlamda desteklediğini söyledi.

"İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının ifşa olmasına yarayan, askerler arasındaki o fotoğrafından gurur duyduğunu" ifade eden Cuneydi, "Hayalim özgürlük ve barış içinde yaşamak. İşgal güçleri olmadan veya askerlerin saldırısına uğramadan bir yerden bir yere gidebilmek, seyahat edebilmek. Filistinliler her yerde baskılara maruz kalıyor. Evlerine dönerken bile." dedi.

Gözaltına alındığının belgelendiğini ancak gördüğü şiddetin kayıtlara geçmediğini belirten Cuneydi, Filistinlilerin, korunmaya ve İsrail'den kurtulmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Türk halkı ve Erdoğan'la gurur duyuyoruz"

Yaşadıkları sonrası kendisini misafir eden Esenler Belediyesi'ne teşekkür eden Cuneydi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanımızda durduğu ve Mescid-i Aksa'yı savunduğu için teşekkür ediyorum. Türk halkı ve Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bize verdiği destek karşısında ne desek az. Kelimeler yetersiz kalıyor."

Filistinli Fevzi el-Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasının ardından uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gösterilmişti.

HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor
HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor
HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor
HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum         
16:58
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı         
16:11
Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı         
15:42
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:03:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HALİL - Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei