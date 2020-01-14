Halil Şenay TMVFL Milli Takımı yardımcı antrenörü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Halil Şenay TMVFL Milli Takımı yardımcı antrenörü oldu - Son Dakika Spor

Halil Şenay TMVFL Milli Takımı yardımcı antrenörü oldu

6 saat önce

Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra kariyerine masterler ve veteranlar takımlarıyla devam eden Halil Şenay, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğüne getirildi.

Halil Şenay TMVFL Milli Takımı yardımcı antrenörü oldu, System.String[]

Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra kariyerine masterler ve veteranlar takımlarıyla devam eden Halil Şenay, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğüne getirildi.

Şenay, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMVFL Milli Takımı'nda kendisine görev verenlere ve güvenenlere teşekkür etti.

TMVFL Batı Karadeniz Bölgesinde 4 yıldır Karabük'ten çeşitli takımlarda yer aldığını aktaran Şenay, "Öncelikle beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim. Bu göreve layık olabilmek adına var gücümüzle çalışacağız. Karabük ve bölgemizdeki takımları iyi tanıyorum. Oyuncuların milli karmada yer almaları adına mücadele edeceğim. Milli maçların ilimizde oynanabilmesi içinde çalışmalar yapacağım. TMVFL Sportif Direktörü Güvenç Kurtar ve Teknik Direktörü Şerafettin Camcı ile iyi çalışmalar yapacağımızı biliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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