Halil Sezai dayak olayı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı - Son Dakika

Halil Sezai dayak olayı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

Ünlü Sanatçı Halil Sezai'nin gözaltına alınmasına neden olan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Halil Sezai dayak olayı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı, System.String[]

Ünlü Sanatçı Halil Sezai'nin gözaltına alınmasına neden olan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Sanatçının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in dövmesi büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine Halil Sezai sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Halil Sezai sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin; Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin 'gelin lan' reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri.Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber 6 kişilik bir ekiple youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk oynuyor yemek yapıyor sohbet yapıyor. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm safra çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnunuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaş ki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden bize programını çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık, İlk basit ki sofra muhabbetlerimizin hatırına. 2 senelik bir komşuluk izlemek içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik karşılığı, (evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu) yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşından ki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Kırpmak kendi küfürlerini hakaretlerini yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bana hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şeyde hayvanlık yok.. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak ta bir tarafım bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bi şeydi ama işte.." - İSTANBUL

Halil Sezai, Sanatçı, Meriç, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halil Sezai dayak olayı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı - Son Dakika

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