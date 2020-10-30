Halil Sezai hakim karşısında - Son Dakika

Halil Sezai hakim karşısında

30.10.2020 11:10
Halil Sezai hakim karşısında, System.String[]

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı. Duruşma Halil Sezai'nin savunmasının alınmasıyla devam ediyor. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi.

Halil Sezai'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Halil Sezai hakim karşısında
Halil Sezai hakim karşısında

Asliye Ceza Mahkemesi, Halil Sezai, Bilişim, Meriç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Halil Sezai hakim karşısında - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, kadınları askere almaya başladı Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, kadınları askere almaya başladı         
14:04
Fransız devi Lyon, devre arasında F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isteyecek Fransız devi Lyon, devre arasında F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isteyecek         
14:00
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
13:31
Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak         
13:28
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak         
10:41
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı         
09:30
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 14:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halil Sezai hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei