Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Şarkıcı Halil Sezai gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulunan yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövmüştü Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Tuzla'da yaşanan olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:33 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika