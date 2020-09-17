Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL - Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulunan yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövmüştü. Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Tuzla'da yaşanan olayı yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:29 - Kaynak: İHA
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