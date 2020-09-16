Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adamın oğlu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor - Son Dakika

ŞARKICI Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç 'in oğlu Mesih Meriç Behkam, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Behkam, "Babamın durumu daha iyiye gidiyor, hastaneye bir daha kontrole götüreceğiz. Sakinleşmesini bekliyoruz. Sabahleyin yine fenalaştı. İlaç kullanıyor, doktoruyla konuştuk. Burnunda kırık var sürekli kanıyor" dedi. Şarkıcı Halil Sezai'nin iddiaları sorulduğunda Behkam, "Bu doğru olabilir mi, sabahın 8 buçuğunda böyle bir adamı gelip darp eder misiniz. Hukuk var, devlet var gidersiniz şikayetçi olursunuz, biz şikayetçi olduk. Ben defalarca şikayetçi oldum. Kayıtlar açılır bakılabilir. Şikayetimizin nedeni, beni ölümle tehdit ettiler burada. Diğer şahıs bu yönetmenin akrabaları yönetmen" diye konuştu.

Behkam, şöyle devam etti:

"Burası müstakil bir ev değil. 4 tane ev iki tane villa var. İkiz bu villaların iki tanesi ve alan ortak alan. Ama bu adamlar kanunsuzca bir şekilde ev sahiplerini ikna edip, belki de ev sahiplerinin de yararına olacak bir şey. Bir gün bir ev sahibini aradım dedim ki, 'benim 2 tane çocuğum oturuyor, korona var. Uzak durmaya çalışıyoruz. Benim iki tane kız çocuğum varken bu olur mu'. Ev sahibi 'benim yasal şeylerim var, ben bu adamlarla kontrat yaptım' dedi. Bir ev sahibi, komşusuna bunu yapmaz. Bu şekilde iç içe olan bir yerde film çekilmesi, bizden izin almadan yapılması. Gerçi belediyeden ekipler de geldi. 'Bu mümkün değil' dedi. 'Sizden izin almadan nasıl çekerler' dediler. Zaten biz şikayette bulunmuştuk. Dün sabah saat 08.30'da buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası, bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Biz evimizin her yerine sesli görüntülü kameralar koyduk çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi. Yine ben yoktum. Karanlıkta net görüntüsü yok ama bunu da vereceğim temmuz ayında. Babam gitti şikayetçi oldu. Fakat kanun işliyor. Biz böyle bir şey yapacaklarını düşünmedik. Ben akşam geliyorum, yeğenleri de geliyor kalıyor. Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayı anlatan Mesih Meriç Behkam, "Çıkmışım, benim de çıkmamı bekliyorlarmış. Siyah bir otomobilin içinde 4 adam varmış. Bir tanesi saksı ile geliyor. Komşum saksı ile girdiğini görünce bir şey demiyor. Şahıs ilk başta geliyor bir odun alıyor. Odunla oradaki bir aynayı kırmaya çalışıyor, ayna kırılmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Aynayı kırsa oradaki camı alacak babama saplayacak. Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net. Direk vurarak kırarak giriyor. Babam, 'Mesih sen misin' diyor. Sonra babama vuruyor. Babamın yüzünde yarıklar var, herhalde odun yapmış. Babam kelime-i şehadet getirmeye başlayınca adam daha hızlı vurmaya başlıyor. O anda 'ne olur ne olur' derken babam odunu alıp dışarı çıkıyor. Hiçbir şekilde elini bile kaldırmıyor. 70 yaşında adam ne yapabilir. Kendini savunabilir belki."

Şarkıcı Halil Sezai'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Behkam, "Evde babam harici kimse yok. Darp edilme şansı yok. Görüntülerin hepsi var. Darp olayı varsa gitsinler şikayetçi olsunlar. Bu kapıyı açsanız benim evime girebiliyorsunuz. Devletimiz sağ olsun babamın yanına 1 ay ekip verecekmiş. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Eşim öğretim görevlisi, ben bir şirkette pazarlama müdür olarak çalışıyorum. İnanın artık rencide oluyorum. Bu ülkede mafyaya yer bırakmaz kimse. Ben yurt dışında yaşadım, eğitim gördüm. 20 senedir hız cezası almamışım. Trafik cezam yoktur. Bundan sonra kanun işleyecek. Bizden özür dileyenler var. İnanın bu sosyal medya mecralarında kötü demeçler verenler var. İnsanlar hiçbir şeyin aslını astarını bilmeden. Mafya ne demek. Çekim hakkı değilmiş zaten. Direk belediye ekipleri geldi. Biz de bundan sonra size destek olacağız dediler. Film seti mi yok. Çocuklarıyla torunlarıyla yaşamak isteyen 70 yaşında bir insan var. Ben normal bir insan olarak orada film çekmek istemem. Çünkü bu insanlar rahatsız oluyorlar. Nisan ayından beri böyle bir gerilim var. Bir pazar yemeğinde tehditlerle başladılar. Ondan önce zaten normallik vardı. Biz de olayı anlamamıştık. Ben hiç kimseye ön yargıyla yaklaşmam. Ama inanın başımıza gelen, yargıya taşınmış bir sürü olay var" dedi.

Behkam, "Dün sabah gördüm, şahıslar benden kaçtılar. Yolda denk geldim ne olduğunu anlamamıştım o sırada beni aradılar. Önlerinde durdum sonra kaçmaya başladıklarında ben de peşlerinden gittim. Kaza yaptım. Benim arabamın üzerine sürdüler. Çocuklarımı bu eve güvenli bir şekilde nasıl getireceğimi bilemiyorum artık. Ben burada 2012'den beri eğitimimden sonra geri döndüm ailemle beraber olabilmek için ama ailemle olamıyorum bu insanlar yüzünden. Köpeklerini bırakmışlar gitmişler. Arıyorum köpeklerini gelip alsınlar. Ben hayvan dostuyum. Rica ediyorum, hayvanlar içeride havlıyorlar. Yemekleri yoktur" diye konuştu.

- İstanbul