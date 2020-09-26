Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden "balta" açıklaması - Son Dakika

Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden "balta" açıklaması

HALİL Sezai'nin avukatının sunduğu baltalı görüntülerle ilgili konuşan Hüseyin Meriç, "Tamamen sahte görüntüler" dedi.

Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden

HALİL Sezai'nin avukatının sunduğu baltalı görüntülerle ilgili konuşan Hüseyin Meriç,  "Tamamen sahte görüntüler" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklanmasıyla sonuçlanan olayda dava dosyasına sunulan yeni görüntüler sunulmuştu. Halil Sezai'nin avukatı tarafından bunulan görüntülende Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

67 yaşındaki Hüseyin Meriç o görüntülerle ilgili avukatı  Serap Başkan Özsan ile birlikte kameralar karşısına geçti.

"TEDİRGİN OLUYORUM"Yayınlanan baltalı görüntüler hakkında konuşan Meriç, "Tamamen sahte görüntüler. Bir avukat sunduğu delillere bakmaz mı? Bunu nasıl gösterebilir. Burada kimi kandırıyor. Hakimi böyle bir şeyle mi kandırmaya çalışacak. Halkı böyle mi kandıracak. 24 Temmuz'da yine aynı işi yapmışdı. Yine evime dalmışdı. Yine beni tehdit etmişti ve yine tekrarladı. Bunları durdurmak lazım" dedi.Hüseyin Meriç, "İşe gitmek, işte durmak da zor oluyor. Akşam eve geldiğimde eve yada bahçeye birisi saklanmıştır diye tedirgin oluyorum. Siz olsanız siz korkmuyor musunuz burada yürümeye. Her an için başınıza bir şey gelebilir. Ben onlar yüzünden evimi toprağımı terk edecek değilim. Sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.

"15 SAAT SONRAYA AİT GÖRÜNTÜLERDİR"

Avukat Serap Başkan Özsan ise, "Halil Sezai'nin tutuklanmasından sonra da bıktırma, korkutma ve kaçırma operasyonları devam etmektedir. Aytaç Ağırlar'ın kiralamış olduğu evin malikinin beyanına göre 01.09.2020 tarihi itibarı ile Aytaç Ağırlar konuttan taşınmıştır. Fakat boş evde bulunan kameralara haksız ve yetkisiz şekilde uzaktan erişerek müvekkile ait görüntüler paylaşılmaya devam etmektedir. Biz evin malikiyle Cuma günü suç duyurusundan sonra konuştuk. Onlar hemen kameraları kaldırdılar. Onların kimin kameralara eriştiğinden bir bilgileri yok. Çünkü ev de boş. Ama en son Aytaç Ağırlar evde kiracıydı. Ağır silahla darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Bu görüntüler sanki yaşanan darp olayının öncesine aitmiş gibi basına ve yargıya verilerek hem yargı hem de kamuoyu kandırılmaya çalışılmaktadır. Halil Sezai'nin sanki bu balta ile tehdit edildiği için, müvekkili silahla darp ettiğini iddia ederek tutukluluğa itiraz için sebep uydurulmuştur. Görüntülerin çekildiği tarihlere dikkat edilirse olaydan sonrasına ait görüntü olduğu açıklığa kavuşacaktır. Yargı ve kamuoyu bu görüntülerle kandırılarak mağdur müvekkil için karalama başlatılmıştır. Oysa herkesin aklına hemen şu soru gelebilir, 'Madem ki bu görüntüler olaydan önce vardı neden Halil Sezai savunmasında baltalı bir saldırıdan bahsetmedi ve bu şekilde savunma yapmadı?' Bu bile görüntülerin mahkemeyi ve kamuoyunu kandırmaya yönelik kullanıldığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.


Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden balta açıklaması
Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden balta açıklaması

Zahit Şeyhanoğulları, Halil Sezai, balta, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden 'balta' açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak         
23:26
Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan "şiddete karşı birlik" çağrısı         
22:28
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı         
20:55
Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı         
20:29
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 23:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden "balta" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei