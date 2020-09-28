Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraza mahkemeden ret - Son Dakika

Tuzla'da komşunu darp ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatlarının tutuklama kararına yaptıkları itiraz reddedildi. Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler 22 Eylül'de Anadolu Sulh Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde Sezai hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Tahliye talebi reddedildi

Talebi değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutukluluk süresini nazara alarak, tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılığın bulunmadığını belirtti. Tahliye talebinin reddine karar veren mahkeme, Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ne Olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai, 18 Eylül Cuma günü çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)