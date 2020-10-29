Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

29.10.2020 11:36

Son dakika haberi: Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Halil Sezai, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

İSTANBUL - Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Halil Sezai, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

5 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai hakkında, "alenen hakaret", "silahla kasten yaralama", "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Halil Sezai yarın Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Halil Sezai, Meriç, Tuzla, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

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